Москва, , 08:26 — REGNUM Температурный режим влияет на способность организма человека сопротивляться респираторным инфекциям, включая новый коронавирус. Потому жилье и социальные объекты должны отапливаться в соответствии с нормативами, сообщает 21 октября пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — говорится в сообщении.

Системы отопления, нагревательное оборудование в помещениях, где временно или постоянно находятся взрослые и дети, должны исправно и эффективно работать. В первую очередь это касается больниц, учреждений соцобслуживания, детских домов и домов-интернатов для инвалидов.

Так, в игровых комнатах детских садов температура воздуха должна быть 21—23 °C, в спальнях — 19—20 °C, в учебных помещениях школ — 18—24 °C, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20—26 °C, в детских домах и домах инвалидов — не ниже 20 °C.

Руководству хозяйствующих субъектов следует ежедневно контролировать температуру воздуха в помещениях и при несоблюдении гигиенических нормативов безотлагательно исправить ситуацию, подчеркнули в ведомстве.

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