Найроби, , 08:29 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта обратился к мировому сообществу с призывом не допустить, чтобы борьба с COVID-19 мешала усилиям по искоренению малярии, полиомиелита, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и других заболеваний в Африке. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на выступление президента в Государственном доме в Найроби на ежегодном заседании Совета по борьбе с малярией, созданного в конце этого года Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Президент Кении подчеркнул, что успешные примеры глобального реагирования на пандемию коронавируса должны быть применены и в борьбе с вышеперечисленными болезнями, чтобы ускорить их полное искоренение на континенте.

«Даже когда мы сталкиваемся с текущими вызовами (COVID-19), это не должно приводить к замедлению прогресса, достигнутого нами в других областях, таких как борьба с малярией и полиомиелитом», — предупредил Кеньятта.

Президент Кении, который в настоящее время также является председателем Альянса африканских лидеров по борьбе с малярией (ALMA), заявил, что нехватка ресурсов, вызванная пандемией коронавируса, может свести на нет прогресс, достигнутый в борьбе с малярией.

«COVID-19 оказал огромное влияние с точки зрения понимания того, где нам нужно было сосредоточить государственные ресурсы», — сказал он членам Совета под председательством американского филантропа Билла Гейтса.

Он добавил, что борьба с малярией на африканском континенте вызывает меньший интерес со стороны развитых стран и партнеров, поскольку в настоящее время страны и учреждения перенаправляют большинство ресурсов на борьбу с пандемией коронавируса.

Президент Кении, которого на заседании сопровождал министр здравоохранения страны Мутахи Кагве, настоятельно призвал африканские правительства внедрить обмен информацией и объединение ресурсов в борьбе с заболеваниями, как это было сделано в ходе континентальных мер по борьбе с коронавирусом.

«Объединившись как континент для борьбы с COVID-19, мы обнаружили, что гораздо лучше справляемся с задачей за счет более широкого обмена информацией, но также и объединения ресурсов… мы можем привнести этот опыт в нашу повестку дня по борьбе с малярией», — сказал он.

Глава восточноафриканского государства также выступил за более широкое применение информационных технологий в борьбе с малярией, заявив, что оцифровка информации значительно помогла при борьбе с COVID-19.