Саяногорск, Хакасия, , 08:25 — REGNUM В городе Саяногорске (Хакасия) ночью 21 октября люди принесли пакеты с мусором к зданию мэрии.

Пакеты с мусором у администрации Саяногорска Скриншот со страницы паблика «Подслушано Саяногорск» в соцсети «ВКонтакте»

Пост с фотографиями мусорных мешков возле мэрии появился на странице паблика «Подслушано Саяногорск» в соцсети «ВКонтакте».

»Вот что сегодня возле администрации ночью увидела», — сообщается в подписи к фото.

Как передаёт Сtv7.ru, саяногорцы также принесли мусорные пакеты к зданию прокуратуры. Так они пытаются привлечь внимание властей к мусорному коллапсу в городе. Мусоровозы приезжают нерегулярно и опустошают только баки. Накопившийся вокруг мусор остаётся на месте. Как подчёркивают горожане, Саяногорск, Майна и Черемушки «превратились в помойку».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM 20 октября в минприроды Хакасии, проблемы с вывозом ТКО в Саяногорске «решаются»:

»Регоператор (Аэросити-2000 — прим. ред.) ликвидировал основные проблемы с вывозом ТКО в Саяногорске. В выходные они наблюдались в связи со сменой в городе перевозчика отходов, который не справлялся со своими обязанностями».

»На фоне регулярных срывов графика компанией «ЭкоРесурс» региональный оператор принял решение самостоятельно заниматься вывозом ТКО», — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время в Саяногорске идёт массовое размещение контейнеров для накопления ТКО. Сейчас в Саяногорске, Майна и Черемушках размещено 167 контейнеров, необходимо ещё 70.

«В ежедневном режиме совместно с администрацией города мы корректируем графики вывоза ТКО, чтобы сделать их наиболее оптимальными для горожан», — заверил замдиректора филиала «Аэросити-2000» Родион Тимоходцев.

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