Уфа, , 08:27 — REGNUM «Беременность» диагностировали мужчине в больнице Уфы. Об этом 21 октября сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, пациент получал лечение в Уфе в больнице № 21. В его истории болезни появилась запись о его «беременности» и о необходимости консультации у гинеколога.

По сообщению пресс-службы регионального министерства здравоохранения, по этому поводу было проведено служебное расследование. Как оказалось, в больнице при заполнении документов произошла техническая ошибка. В настоящее время все причастные к данному инциденту установлены, идет работа по недопущению таких случаев.

Сотрудники Минздрава отмечают, что в истории болезни нет подписи руководителя подразделения. Это означает, что она еще не была проверена заведующим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане у ребёнка остановилось сердце на приёме у стоматолога