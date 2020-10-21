Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Стоимость тестирования на коронавирус в Казахстане снизилась до 8025 тенге ($18,7), сообщили в Телеграм-канале межведомственной комиссии по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что «Национальный центр экспертизы» комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг снизил стоимость тестирования на 30%. Ранее стоимость теста составляла 11,5 тыс. тенге ($26,8).

Напомним, 7 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил снизить стоимость тестирования на коронавирус. Глава государства отметил, что стоимость теста в 10−18 тыс. тенге ($23−42) неприемлема для большинства населения.

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