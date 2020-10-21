Кемерово, , 08:20 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 21 октября, за прошедшие сутки выявлено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее 173 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 34, Ленинск-Кузнецкий — 25, Киселёвск — 22, Прокопьевск — 19, Белово — 15, Осинники — десять, Кемерово — семь, Анжеро-Судженск — шесть, Полысаево — шесть, Тяжинский МО — пять, Гурьевский МО — три, Прокопьевский МО — три, Тисульский МР — три, Топкинский МО — три, Березовский — два, Беловский МР — два, Ижморский МО — два, Крапивинский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Калтан — один, Краснобродский — один, Мыски — один, Таштагольский МР — один, Яйский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 225 пациентов выздоровели, пять человек скончались.

Всего в регионе выявлено 13 652 случая заражения коронавирусом, 9300 пациентов выздоровели, 184 человека скончались.