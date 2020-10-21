Богота, , 08:18 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 8256 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 876 731.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 170 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 29 272.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 876 731 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 6311 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.