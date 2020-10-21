Оренбург, , 08:17 — REGNUM Оренбургский политик и военный пенсионер подверг резкой критике инициативу Минфина о сокращении российской армии. «Это безумие и шаг против интересов России», — отметил депутат Заксобрания региона Владимир Фролов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Он считает, что в случае выбора сфер оптимизации для уменьшения расходов следует сокращать численность правоохранительных органов, которые «разрослись, как грибы после дождя».

«Да и при таком уровне их работы народу России не нужна их численность в 2,5 млн человек. МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСИН, ГФС, ФСО, Пограничная служба, СК РФ, Генпокуратура, Таможенная служба, ФССП и т.п. Всего их около 50 ведомств! Армия, Авиация и Флот сегодня — это гарант безопасности и суверенитета государства. Численность армии и флота — менее 800 тысяч человек. В то время как по закону об обороне, численность армии и флота должна составлять не менее 1,5% населения страны, а это 1,8 млн человек», — подчеркнул оренбургский депутат.

Напомним, Минфин РФ подготовил проект реформы Вооруженных сил России, который предполагает сокращение штата военнослужащих на 10%. Стоит отметить, ранее появилась информация об инициативе того же Минфина об объединении МВД, службы фельдъегерей, ФСИН и службы судебных приставов.

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