Москва, , 08:13 — REGNUM В возрасте 69 лет скончался почётный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов, сообщил 21 октября пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своём Telegram-канале.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова», — написал он.

Рулинский добавил, что панихиду по новопреставленному отцу Дмитрию совершил владыка в Южно-Сахалинске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протоиерей Дмитрий Смирнов находился в больнице в реанимационном отделении с конца сентября. Тогда источники сообщали, что это не связано с коронавирусной инфекцией.

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