Оттава, , 08:16 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2251 и превысило 203 тыс. Об этом 21 октября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 203 688.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 16 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9794.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (95 216 заразившихся), Онтарио (65 896) и Альберта (22 996).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено 2423 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.