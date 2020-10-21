Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбурге предприятия, обеспечивающие питанием школы и детские сады, просят главу города оказать поддержку и продлить действующие контракты на пять месяцев. Крупнейшие комбинаты (ООО «КШП «Подросток», АО «КШП «Огонек» и ООО «КШП «Валентина») обратились с открытым письмом к мэру Владимиру Ильиных и губернатору Денису Паслеру.

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Авторы обращения отметили, что в сентябре 2020 года спрос на услуги школьного и дошкольного питания не восстановился в полном объеме, а на сегодняшний день опять снижается в связи с противоэпидемическими мероприятиями. При этом, в питании самых маленьких оренбуржцев нет сбоев, четко и на высоком уровне организовано бесплатное горячее питание учеников 1−4 классов. Задача, поставленная президентом РФ, выполняется без претензий со стороны родителей и контрольно-надзорных органов

«Необходимо продлить действующие договоры и соглашения, определяющие порядок оказания услуг общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, на срок фактического приостановления деятельности наших предприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции, то есть на 5 месяцев. Это позволит КШП выполнить принятые кредитные обязательства по сохранению рабочих мест, не допустить сбоев в горячем питании детей, выполнить поручение президента РФ», — говорится в письме, адресованном главе областного центра. Авторы просят выступить Ильиных с инициативой в случае необходимости внесения изменений в действующие или принятия новых муниципальных нормативных актов.

Обращение подписали 878 сотрудников комбинатов школьного питания. Трудовые коллективы комбинатов школьного питания попросили губернатора поддержать их обращение к мэру Оренбурга.

Напомним, до 1 ноября должны начаться процедуры торгов по обеспечению питанием школьников и воспитанников детсадов Оренбурга в 2021 году.

Стоит отметить, осенью телеграм-каналы сообщали о том, что в городе планируют изменить систему закупок услуги по организации школьного питания, а также питания воспитанников детских садов. В случае ее реализации якобы победителем может стать один крупный участник из другого региона. Это чревато банкротствами оренбургских комбинатов.