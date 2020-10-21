Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбургской области возник дефицит противогриппозной вакцины для взрослого населения. Ожидается, что к концу недели регион получит партию препарата, сообщает ria56.ru со ссылкой на минздрав.

В ведомстве считают, что оренбуржцы смогут привиться до середины ноября. В рамках иммунизации населения применяют два вида вакцины: «Совигрипп» и «Флю-м» — все они отечественного производства.

Напомним, первая партия вакцины в область поступила в начале сентября. В 2020 году планируют вакцинировать более 989 тыс. человек, что составляет 50% населения.