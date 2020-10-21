Хабаровск, , 07:14 — REGNUM В Хабаровском крае за истекшие сутки выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом (142 днём ранее), выздоровели 49 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 21 октября в регионе лабораторно подтверждено 14 180 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 10 529 пациентов, скончались 123 человека.

С 21 октября в школах края, кроме северных районов, начались каникулы. Студентов переводят на дистанционное обучение.

Для всех сфер деятельности действуют жёсткие ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края призывают на помощь волонтёров и студентов-медиков для работы в поликлиниках и больницах — кадров не хватает.