Москва, , 07:06 — REGNUM Дезинфекцию до 26 октября будут проводить в трех корпусах МГТУ имени Баумана, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Решение связано с замечаниями Роспотребнадзора, сотрудники которого провели проверку. Еще 21 здание университета продолжит работу штатно. После дезинфекции указанные три корпуса также будут открыты.

Планируется, что 23 октября Роспотребнадзор проведет контрольные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября оперативный штаб Москвы распространил информацию, что корпуса МГТУ имени Баумана закрывают из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима и вспышки COVID-19 среди студентов.

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