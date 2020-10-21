Челябинск, , 07:00 — REGNUM В Челябинской области идёт проверка по факту нарушений прав детей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Поводом для этого стала передача на одном из федеральных телеканалов. Из неё следовало, что при продаже жилого помещения были нарушены права несовершеннолетних. СКР ведёт проверку по факту возможного мошенничества.

Кроме того, следователи инициировали вопрос о передаче им из полиции результатов проверки по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей, касающихся воспитания несовершеннолетних в многодетной семье из Южноуральска. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.