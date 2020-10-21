Москва, , 06:56 — REGNUM Вакцина от COVID-19 может оказаться неэффективной для людей с иммунодефицитом, сообщил 21 октября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн изданию Ura.ru.

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По его словам, нарушения иммунологической реактивности связаны с трудностями в выработке антител.

Альтштейн объяснил также, что выделить конкретные группы людей по способности вырабатывать иммунитет к заболеваниям непросто.

«Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — сказал вирусолог.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что выработке антител будет препятствовать употребление алкоголя в период вакцинации.

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