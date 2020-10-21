Каракас, , 06:55 — REGNUM Вакцинация жителей Венесуэлы против коронавирусной инфекции начнется в декабре 2020 года, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

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«В декабре — январе в полном объеме прибудут китайская и российская вакцины, и мы начнем вакцинацию», — отметил он.

Ранее в Боливарианскую Республику уже прибыла первая партия российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». В первых клинических испытаниях в Венесуэле примут участие около двух тысяч граждан страны. При этом Боливарианская Республика намерена производить препарат и на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, к 21 октября общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Венесуэле достигло 87 116. При этом уже 80 316 пациентов вылечились, еще 6104 получают лечение.

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