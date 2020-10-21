Челябинск, , 06:47 — REGNUM Замгубернатора Челябинской области Анатолий Векшин уже выписан из больницы, где провёл две недели в связи с COVID-19. Об этом он написал в соцсети.

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Он отметил, что всю жизнь считал себя здоровым человеком, а в больнице оказался впервые. Векшин ощутил всю тяжесть течения коронавирусной инфекции.

«Никому не пожелаю. Давайте беречь себя и друг друга, наших врачей и стараться соблюдать простые правила профилактики. Ведь кому-то это спасёт жизнь», — призвал вице-губернатор.

Чиновник также поблагодарил врачей, медсестёр и санитарок областной больницы № 3 за заботу и профессионализм. Как сообщало ИА REGNUM, Векшин ранее был госпитализирован. У него выявили коронавирус.