Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Тропический шторм «Эпсилон», зародившийся в Атлантическом океане, 21 октября усилился до урагана. Об этом сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По информации центра, в настоящее время скорость ветра в пределах урагана достигает 33,3 м/с. Он находится на расстоянии около 875 км в южном направлении от Бермудских островов, передвигаясь со скоростью около 20 км/ч на северо-запад.

Ожидается, что уже вечером 22 октября «Эпсилон» приблизится к Бермудским островам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тихом океане зародился и движется к Филиппинам тропический циклон, названый «Соудел» — семнадцатый в этом сезоне. По данным метеорологов, 20 октября эпицентр тропического шторма находится на расстоянии 370 километров к северо-востоку от Манилы.

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