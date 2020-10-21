Якутск, , 07:13 — REGNUM В Якутии не осталось ни одного района, где не было бы выявлено сулчаев заражения коронавирусом — за минувшие сутки лабораторно подтверждено 177 положительных тестов (133 сутки ранее), два пациента умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего числа новых заболевших — 125 в Якутске, остальные в районах республики.

На 21 октября в Якутии зарегистрировано почти 12 тыс. носителей SARS-CoV-2. За сутки лабораториями республики проведен 6071 тест, всего с начала эпидемии сделано 573 586 исследований.

Несмотря на серьёзную эпидобстановку, школы республики продолжают работать в штатном режиме — досрочных каникул не объявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье не снижаются показатели выявленных за сутки носителей коронавируса — зафиксирован самый высокий за всё время эпидемии прирост в 125 человек.