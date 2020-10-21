Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 06:32 — REGNUM Жители Лабытнанги (ЯНАО) зафиксировали, как в протоку Шамопосл неизвестные слили мазут. Видео речной глади, покрытой радужной плёнкой, появилось в группе «Лабытнанги сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города Лабытнанги Марина Трескова по факту загрязнения протоки реки Оби мазутом провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Установлены арендаторы земельных участков и произведена фотофиксация судов, находящихся на береговой линии. Информация передана в окружной департамент природно-ресурсного регулирования для дальнейшей совместной работы с Росприроднадзором», — отметили в мэрии Лабытнанги.

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