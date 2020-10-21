Челябинск, , 06:24 — REGNUM В Челябинской области продают места в очереди на компьютерную томографию и в поликлинике. Об этом пишут СМИ.

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По данным Накануне.Ru, в частности, такое предлагают жителям Магнитогорска. Объявление размещено на одном из популярных сайтов объявлений. Обычная очередь обойдётся пациенту в 200 рублей за каждый час, а на КТ — 330. При этом записываться нужно за три дня.

«Больше не нужно тратить время на ожидание в очередях часами. Вместо этого можете заняться своими более важными делами», — пишут авторы объявления.

Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт подтвердила журналистам, что такой сигнал из Магнитогорска поступил. Что касается Челябинска, то там это отрегулировано с помощью пофамильной записи через врача, а над пунктами проведения КТ поставили камеры. И очередей, которые наблюдались ещё несколько дней назад, уже нет.

«Сегодня всё больше порядка в организации помощи на КТ», — считает Гехт.