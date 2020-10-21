Кемерово, , 06:23 — REGNUM В Кемеровской области ученики шести школ переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. Случаи заражения выявлены как у школьников, так и у учителей.

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«Коронавирус выявили у 188 сотрудников школ и 69 учеников. ОРВИ — у 1 тыс. 857 преподавателей и 20 тыс. 255 детей, — сообщили «Интерфаксу» в региональном министерстве образования. — Шесть школ в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинск-Кузнецком и в Яйском муниципальном округе переведены на онлайн-обучение».

Также на «удалёнку» переведён 71 класс в 39 школах Кузбасса.