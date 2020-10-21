Хабаровск, , 06:22 — REGNUM Зампредседателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края, региональный представитель Федерации рестораторов и отельеров Андрей Веретенников в рамках отраслевой выставки PIR EXPO-2020 в Москве получил национальную премию «Гостеприимство», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Национальная премия «Гостеприимство» — престижная награда, которая подтверждает высокий рейтинг качества и стандартов в сфере обслуживания.

«Предприниматели Хабаровского края, работающие в этой индустрии, постоянно работают на повышение стандартов сервиса. Мы понимаем, что гостю должно быть комфортно и интересно с того момента, как он пересекает границу региона», — считает победитель Андрей Веретенников.

Награду Хабаровскому краю вручил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 64 конкурсанта из 25 регионов России в онлайн-формате участвовали в полуфинале «Транссиб» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства.