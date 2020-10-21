Чита, , 06:21 — REGNUM В Забайкальском крае за сутки прирост выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 впервые достиг уровня 201. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Общее число случаев заражения новым коронавирусом с начала эпидемии достигло 9482. Выздоровели за сутки 137 человек, с начала эпидемии — 6290.

Зафиксировано ещё четыре летальных случаев, связанных с COVID-19. Общее число умерших достигло 95 человек.

Число пациентов с тяжёлым ходом болезни за сутки увеличилось с 52 до 77. Подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких — с 16 до 24.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. В моностационарах на 20 октября находились 52 пациента с COVID-19, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, ещё 16 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19 унёс жизни еще пяти забайкальцев