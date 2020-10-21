Салехард, , 06:16 — REGNUM На Ямале завершается навигация и возобновляются вертолётные перевозки. Теплоходы завершили свое движение по рекам Ямала и отправились на зимнюю стоянку, сообщает пресс-служба главы региона.

К примеру, рейс «Салехард — Питляр — Мужи — Горки и обратно» перевозит пассажиров два раза в неделю по средам и пятницам; рейс «Салехард — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и обратно» — по вторникам и субботам. Расписание рейсов опубликовано на сайте аэропорта Салехарда.

Как отмечает заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин, самый протяжённый период навигации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард — Лабытнанги. Её работа будет зависеть от погодных условий.