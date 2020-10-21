Абакан, , 06:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 92 случая заражения коронавирусом, за весь период — 5621. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в республиканском правительстве.

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Выздоровели ещё 110 пациентов. Общее количество выздоровевших в регионе — 4625. Получают лечение 1031 человек, в том числе один подключен к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 октября в Хакасии коронавирус был выявлен у 89 человек. За весь период пандемии в регионе скончались 57 пациентов с COVID-19.

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