Веллингтон, , 06:13 — REGNUM В Новой Зеландии за минувшие сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Сообщается, что 23 зараженных прибыли в страну из-за рубежа, остальные два случая инфицирования связаны с портовыми рабочими. 18 зараженных приехали в Новую Зеландию из Москвы транзитным рейсом через Сингапур, сейчас они содержатся в обсерваторе в городе Крайстчерч.

Остальных пассажиров этого авиарейса также поместили на самоизоляцию. По прошествии шести дней будет принято решение, оставить их на карантине дальше или отпустить.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1556 случаев заражения коронавирусом нового типа. В настоящее время в стране числится 56 активных случаев заболевания COVID-19.