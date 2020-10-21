Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон шутя назвал виновником сбоя в технических неполадках во время своего выступления на митинге в штате Пенсильвания американский президент Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.

Глава Белого дома усомнился, что в этом мог быть замешан его нынешний противник на выборах Джо Байден.

Интересно, кто же это сделал? Не думаю, что это Джо. А вы знаете, кто? Лживая Хиллари! Я считаю, что, вероятно, это была Хиллари», — сказал Трамп.

Неполадки начались спустя примерно 20 минут после начала мероприятия, когда президент выступал с речью. При этом микрофон перестал работать почти на минуту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на намеченных на 22 октября теледебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом будут отключать микрофон соперника во время речи одного из кандидатов.

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