Москва, , 06:08 — REGNUM Выработке антител будет препятствовать употребление алкоголя в период вакцинации, заявил 20 октября журналистам глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Тем, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания», — отметил он.

По словам Гинцбурга, выработке антител в организме вредят любые напитки с содержанием спирта, в том числе вино и пиво.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщал, что употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм.

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