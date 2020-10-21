Владивосток, , 06:03 — REGNUM В Приморье не снижаются показатели выявленных за сутки носителей коронавируса — зафиксирован самый высокий за все время эпидемии прирост в 125 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 21 октября в Приморье зарегистрировано 13 688 положительных тестов на COVID-19, выздоровели 11 529 человек (+101 за сутки), скончались 138 пациентов.

Когда установлен диагноз, информация передается в Роспотребнадзор, после этого определяется близкий круг контактов заболевшего, которые отстраняются и направляются на 14-дневный карантин.

«Определяется именно близкий круг контактировавших с заболевшим. При этом даже им не нужно сразу бежать и делать тесты. Поскольку заболел человек или нет, тесты смогут показать лишь на 8−10-й день», — пояснили специалисты.

Оперативный штаб принял решение рекомендовать всем отменить массовые мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края призывают на помощь волонтёров и студентов-медиков для работы в поликлиниках и больницах — кадров не хватает.

Хабаровский край, также как и Приморье, бьёт ковидные антирекорды.