Новосибирск, , 05:55 — REGNUM В Новосибирске скончался директор областного колледжа культуры и искусств Александр Иванов. Информацию подтвердила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

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«Это правда. Александра Васильевича Иванова не стало, — отметила она «НГС Новостям». — Он умер от ковида в первой городской больнице. Врачи боролись за его жизнь десять дней. Это невосполнимая потеря. Вся культура скорбит».

Отметим, что Александр Иванов был заслуженным работником культуры, кавалером Золотого Почётного знака «Достояние Сибири».