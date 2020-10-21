Буэнос-Айрес, , 05:42 — REGNUM В Аргентине за минувшие сутки скончались 384 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Аргентине достигло 27 100. Также за 20 октября в стране выявили 16 337 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии на аргентинской территории выявили 1 018 999 инфицированных.

Ранее Аргентина стала пятой страной мира и второй страной Латинской Америки, которая преодолела рубеж в 1 млн зараженных коронавирусом нового типа. Также более 1 млн зараженных выявлено в США, Индии, Бразилии и России.