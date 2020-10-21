Сеул, , 05:38 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 91 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что среди новых случаев 57 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за рубежа. Центр указывает, что уже на протяжении шести дней подряд в республике выявляют не более ста инфицированных, однако ряд очагов распространения заболевания пока остается неизвестным. В связи с этим возможны новые вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 25 424 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 20 октября в республике скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 450.