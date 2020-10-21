Новосибирск, , 05:02 — REGNUM В Новосибирске три социальных учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике, готовятся к перепрофилированию для нужд областного минздрава. Речь идёт о социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень», городском центре социальной помощи семье и детям «Заря» и комплексном социально-оздоровительном центре «Обские зори». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, уточнив, что такое поручение дал мэр Анатолий Локоть на оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции.

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Отмечается, что учреждения уже прекратили приём пациентов и в случае необходимости готовы предоставить помещения. Для переоборудования и дооснащения учреждений потребуется не менее недели.

Напомним, что весной под обсерваторы свои площадки предоставляли пять муниципальных учреждений Новосибирска. В них размещались люди, контактировавшие с зараженными.