Новосибирск, , 04:38 — REGNUM В поликлиниках Новосибирска внедряют систему дистанционного наблюдения лечащихся на дому пациентов. Пациентов, которых уже осмотрел врач и назначил лечение, будут консультировать по телефону или видеосвязи. Решение принято в связи с повышенной нагрузкой на специалистов первичного звена из-за сезонного роста заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

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Уточняется, что помимо мобильного приложения, которое устанавливается теми, кто находится на домашнем лечении с ковидной инфекцией, планируется внедрить систему медицинских консультаций для взаимодействия и с другими пациентами на домашнем лечении.

Согласно официальным данным, количество вызовов на дом в новосибирских поликлиниках за последнее время увеличилось в четыре — шесть раз. Инфекционные бригады работают по 12 часов.