Владивосток, , 05:04 — REGNUM Большая часть регионов Дальнего Востока перевыполнила программу расселения граждан из аварийного жилья.

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Восемь из 11 дальневосточных регионов вошли в число перевыполнивших федеральную программу на 2020 год. В отстающих Якутия (48,91%), Забайкалье (53,38%) и Еврейская автономная область (20,43%), пишет ТАСС.

Самых высоких показателей достигли Сахалин и Колыма (524,29% и 504,4% соответственно), а также Чукотка (371,64%). Власти Камчатки выполнили программу на 173,58%, Приморья — на 146,56%, Бурятии — на 134,58%. Хабаровский край и Приамурье расселили 112,92% и 105,52% жилья от запланированной площади.

При этом в Якутии самый большой в России объём аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. ⠀

Суммарно в 2020 году в регионах Дальнего Востока переселили 8,88 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) жители нескольких аварийных деревянных домов в микрорайоне Строитель не хотят переселяться в новое жильё, так как их не устраивает район за Чёрным Мысом, в который им предположительно дадут квартиры.