Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:17 — REGNUM Власти Хабаровского края подали ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести» на имя президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Необходимый пакет документов и материалы для присвоения почётного звания одобрены экспертами Российской академии наук.

Врио губернатора Михаил Дегтярев с первых дней назначения на должность обратил внимание на то, что Комсомольск-на-Амуре не попал в перечень первых двадцати населённых пунктов России, удостоенных звания «Город трудовой доблести». На сегодняшний день самый восточный город, получивший почетный статус, — Иркутск.

«Это в полной мере народная инициатива», — сказал Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, тюменцы активно голосуют за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Кампания по сбору подписей стартовала в начале октября 2020.