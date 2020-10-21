Сараево, , 03:31 — REGNUM Власти Боснии и Герцеговины 20 октября решили ввести новые ограничительные меры, чтобы попытаться взять по контроль распространение коронавируса, поэтому ношение масок вне дома с 21 октября стало обязательным и на территории Республики Сербской. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Министр здравоохранения Боснии и Герцеговины Ален Шераник заявил на пресс-конференции в Баня-Луке, что обязательство носить маски распространяется на всех, кроме маленьких детей, людей с ограниченными возможностями и тех, кто проживает в домах отдыха или занимается спортом.

Дополнительные меры включают в себя также запрет на собрания более десяти человек в закрытых помещениях и запрет на живую музыку в местах общественного питания.

За пренебрежение правилами ношения масок в Республике Сербской полиция будет взимать штрафы в размере около 55 евро.