Богота, , 02:13 — REGNUM Общее количество выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось до 974 139, включая подтвержденные за последние сутки — 8256. Об этом сообщает колумбийское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Также за истекшие 24 часа в республике от осложнений при COVID-19 умерли 170 человек. Общее число летальных исходов при указанном заболевании в Колумбии составило 29 272.

Вместе с тем в стране от коронавирусной инфекции излечились уже не менее 876 731 пациента. Отмечается, что лаборатории Колумбии провели 4 516 832 исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца октября в Колумбии закрыты сухопутные, морские и речные границы Колумбии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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