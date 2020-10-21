Красноярск, , 02:36 — REGNUM В среду, 21 октября, в Красноярске будет облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 21 на 22 октября ожидается +4 °C. Без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В четверг, 22 октября, в Красноярске до +12 °C днём и до +3 °C ночью. Без осадков.

В пятницу, 23 октября, в Красноярске ожидается до +6 °C днём. Ночью — около 0 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается гололедица.