Иерусалим, , 01:33 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки выявили 1286 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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По данным ведомства, теперь общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 составляет 306 162. Также за 20 октября в Израиле скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на израильской территории от осложнений COVID-19 умерли 2278 человек.

Также за минувшие сутки в Израиле выписались из медучреждений с выздоровлением 4111 пациентов. Всего в стране выздоровели уже 282 505 человек. В настоящее время в Израиле числится 21 369 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В больницах страны находятся 1089 пациентов, из них 614 — в тяжелом состоянии.