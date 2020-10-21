Бразилиа, , 01:20 — REGNUM Сначала пандемии в Бразилии зарегистрировали уже 5 273 954 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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За сутки в стране выявили еще 23 227 подобных факта, а также 661 летальный исход, связанный с осложнениями при COVID-19.

Всего в Бразилии от этого заболевания скончались154 837 пациентов. Кроме того, 4 721 593 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября министр науки, технологии и инноваций Бразилии Маркус Понтис заявил, что бразильские ученые убедились в эффективности противогельминтного препарата нитазоксанида при лечении больных с COVID-19.

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