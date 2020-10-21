Москва, , 01:05 — REGNUM Руководителям социальных учреждений в России следует внимательно относиться к соблюдению на них температурного режима, сообщили 20 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Особенно это касается медицинских и образовательных организаций, других учреждений, в которых находятся дети или граждане пожилого возраста, отметили в ведомстве.

«Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов», — говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что жалобы граждан на несоблюдение температурных режимов следует направлять в территориальные органы ведомства по субъектам. После проведения проверки в отношении руководителей и ответственных лиц могут быть приняты административные меры.

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