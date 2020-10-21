Афины , , 00:54 — REGNUM В Греции за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 667 человек, сообщает пресс-служба греческого минздрава.

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Отмечается, что предыдущий антирекорд был установлен 16 октября. Тогда на греческой территории выявили 508 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Греции достигло 26 469. Также за 20 октября в стране скончались восемь пациентов с COVID-19. Всего в Греции с начала пандемии жертвами болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 528 человек. В настоящее время 87 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, их состояние оценивается как тяжелое.

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