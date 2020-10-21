Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Командование Международной космической станцией (МКС) передал астронавт NASA Крис Кэссиди российскому космонавту Сергею Рыжикову, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса.

В рамках церемонии Рыжиков отметил, что переданный «ключ» от станции напоминает ему период жизни, когда он служил летчиком и хранил «ключ от неба».

Он отметил, что экипаж «Союза МС-17» был рад работать в течение недели вместе с командой предыдущего корабля — «Союза МС-16».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября «Союз МС-17» успешно пристыковался к МКС. На нем на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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