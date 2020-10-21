Мадрид, , 00:30 — REGNUM В Испании за прошедшие сутки выявили 13 873 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба испанского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на испанской территории достигло 988 322. Также за 20 октября в Испании подтвердили еще 218 случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 34 210 человек.

В настоящее время испанские власти рассматривают возможность введения комендантского часа для предотвращения распространения новой инфекции. В частности, минздрав Испании изучает опыт Франции по введению ограничений.

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