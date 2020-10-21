Москва, , 00:30 — REGNUM Заявление депутата Госдумы Евгения Фёдорова о том, что в России может произойти новое начисление детских выплат в размере 10 тыс. рублей из-за вспышки коронавируса, вызвало споры в сети. Граждане оставили комментарии 20 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Надо обязать родителей предоставлять строгий отчёт за эти деньги. Знаю лично людей, потративших 10 тыс. на свои личные нужды, а не на детей», — пишет Наталья.

Многие граждане отметили тот факт, что прошлые выплаты на детей оказались для них большой помощью. Финансовое положение многих семей в связи с издержками, которые принесла пандемия коронавируса, сильно ухудшилось. В данной ситуации даже 10 тыс. рублей оказались для людей значительной суммой, которая помогла им пережить сложный период.

«Для нас те, летние, выплаты были просто спасением! Это очень огромные деньги для нашей семьи! Дай Бог здоровья нашему президенту! В связи с пандемией это очень большая помощь людям! Так как потеряли работу и пособия по безработице маленькие. А ребенку нужно витамины, квартплату, все это не осилить. Ещё раз спасибо за помощь своим гражданам!», — поделилась Марья К.

Другие поделились тем, что несмотря на денежные выплаты, люди, тем не менее, лишились других важных вещей. К примеру, отдельные пользователи утверждают, что потеряли компенсации за детский сад. Но всё-таки даже эти граждане отметили важность подобных выплат и призвали не прекращать их до конца пандемии COVID-19.

«Получили эти выплаты в 10 000 руб. И автоматом решились компенсации за детский сад… Когда сказала заведующей что эти выплаты разовые. Сказала, что нужно теперь ждать несколько месяцев и подавать документы снова. Вот так вот. Тут дали, там забрали. Хотя конечно нам эти финансы тоже помогли на тот момент, и приятненько было», — пишет Татьяна У.

Нашлись и те, кто считает, что данные выплаты начисляются, в том числе, и за счёт штрафов, которые семьи, которым оказывается помощь, выплачивают за нарушение режима самоизоляции. Тем самым, считают люди, правительство создаёт ложное представление о том, что помощь оказывается безвозмездно.

«Конечно, можно снова провести эти выплаты. Снова начались облавы по поводу масок: 4−5 тысяч рублей с пойманных в бюджет. После распределить, в том числе и им в качестве помощи детям. Идеально!», — пишет Руслан.

Напомним, 18 октября депутат Госдумы Евгения Фёдорова сделал заявление, согласно которому в России может произойти третье по счёту начисление детских выплат в размере 10 тыс. рублей из-за вспышки коронавируса.