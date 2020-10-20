Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Поклонник Destiny 2 решил сделать сериал на основе миссий и кинематографических роликов многопользовательской игры. Об этом 20 октября сообщил портал GamesRadar.

YouTube-блогер и пользователь форума Reddit, известный под ником Jabonte, объявил, что его проект получил название Destiny 2: The Series. Он отметил, что сериал является своеобразным «признанием в любви» к Destiny 2 и выложил в сеть трейлер.

Суть проекта заключается в том, что Jabonte записал прохождение 32 эпизодов без использования визуального интерфейса. Он отметил, что проходил Destiny 2 на ПК, который обеспечил производительность 60 FPS (кадров в секунду) при максимальных настройках графики. Таким образом, Jabonte превратил весь сюжетный контент Destiny 2 в телешоу. Премьеры сериала состоится 23 октября 2020 года.

Напомним, 10 ноября 2020 года состоится релиз дополнения Destiny 2: Beyond Light. ранее ИА REGNUM собщило, что студии Bungie, занимающейся разработкой игры, удалось заблокировать онлайн-платформу PerfectAim, которая продавала ПО для внутриигрового мошенничества.

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