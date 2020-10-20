Москва, , 23:45 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 20 октября в оперативном штабе столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным оперативного штаба, всего в Москве выявлено уже 372 628 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4999 случаев — за последние сутки. Скончался 6121 пациент с COVID-19, излечились более 277 тысяч человек